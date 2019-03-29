В провинции Комо в Италии столкнулись два поезда, в результате столкновения пострадали около 50 человек, сообщает пресс-служба итальянского МЧС на своей странице в Twitter.

Сообщается, что причиной аварии стал проезд одного из поездов со станции на запрещающий сигнал. Отмечается, что большинство пострадавших получили легкие травмы, однако пять человек были все же госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.

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