Потоки воды сметают все на своем пути. Затоплены улицы, рушатся дома. Есть сообщения о погибших, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Мощное наводнение обрушилось на бразильский Рио-де-Жанейро. Вода затапливает город с такой силой и скоростью, что сметает все на своем пути. Затоплены улицы, разрушаются дома. Местные СМИ сообщают о 10 погибших в результате разгула стихии. Жители города публикуют в сети страшные кадры беснующейся воды.

Сообщается, что причиной бедствия стали сильный ливни, вызванные штормом. В результате обильных осадков сошли несколько оползней. В настоящее время власти предпринимают попытки оказать помощь жителям затопленного Рио, которые улицы которого превратились в грязные реки.

Ранее Пятый канал рассказывал о нескольких десятках погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс.

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