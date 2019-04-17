Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400ю. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По словам официальных лиц, США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе", - констатируется в материале. В нем отмечается, что данную тему обсуждали ранее на этой неделе в Вашингтоне представители США и Турции. Ее касались, в частности, на состоявшейся в понедельник встрече президент США Дональд Трамп и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.

В публикации приводятся слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына. Он выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400. "Санкции будут контрпродуктивными и приведут к негативным последствиям", - сказал он. "Всем следует понимать, что у Турции имеется обоснованная обеспокоенность относительно безопасности", - добавил Калын.

Издание отмечает, что в Турции, вероятнее всего, начнут развертывание С-400 в течение следующих двух или трех месяцев. Как констатируется в материале, "это оставляет мало времени для решения спорного вопроса".

Калын отметил, что Анкара не исключает возможности также приобрести и американские ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что данные системы не станут заменой С-400. "Было бы интересно проверить, какие из них лучше", - приводятся в материале его слова. Калын выразил уверенность в том, что "С-400 поступят в Турцию".

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Пентагон заявил, что покупка Турцией С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.