После сожжения 24 апреля в столице Ливана Бейруте группой армян турецкого флага сотни жителей города проводят акции протеста. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Протестующие ливанцы с флагами Турции проводят шествие на центральных улицах Бейрута.

На антиармянских акциях звучат янычарские военные марши.

Участники протестов также обратились к армянам, живущим в Бейруте, с требованием прекратить антитурецкую пропаганду.

"Мы обращаемся к потомкам армян, которые в свое время предали Османское государство, чтобы они знали, что все мы - внуки Султана Мухаммеда Фатиха, все мы - мусульмане. Да здравствует Турция!" - говорят участники антиармянских акций.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.