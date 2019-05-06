Делегации США во главе со спецпосланником по Афганистану Залмаем Халилзадом и афганского движения "Талибан" приостановили на один день переговоры в Катаре по случаю начала месяца мусульманского поста Рамазана. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в афганской делегации.

"В понедельник выходной день, поскольку первый день Рамадана, после этого переговоры продолжатся по двум ключевым вопросам", - сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Катара сообщил, что переговоры между США и "Талибан" возобновились в Дохе 1 мая, и они затронут четыре аспекта, в частности, вывод американских войск из Афганистана, предотвращение использования территории страны против других государств, снижение уровня насилия и созыв межафганского диалога. Представитель политического офиса "Талибан" Мухаммед Сухейль Шахин уточнил в своем микроблоге в Twitter, что главными вопросами на переговорах с американцами являются вывод иностранных войск из Афганистана и запрет на использование его территории против какой-либо страны.

Лунный месяц мусульманского календаря Рамазан, когда мусульманам положено в светлое время суток соблюдать пост - не есть, не пить, не курить и воздерживаться от интимной близости, начался в понедельник с рассветом солнца.