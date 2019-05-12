Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали инсульт и инфаркт, сообщает газета Strait Times.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее сообщалось, что сотни сотрудников избиркома Индонезии скончались, более 2,5 тысяч попали в больницы из-за переутомления при подсчете голосов после выборов.

Как сообщает минздрав, по последним данным, 496 сотрудников скончались по всей стране после выборов, большинство из них, 131 человек, - в провинции Западная Джава. Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся - от 50 до 70 лет.

"Смерти сотрудников избиркома - это не то, чего мы ожидали. Для исполнения их обязанностей требуется прекрасное здоровье. Тем не менее, у сотрудников, ранее страдающих какими-либо заболеваниями, после длительных часов работы начали проявляться симптомы", - приводит издание слова генерального секретаря минздрава Оскара Примади.

Примади призвал общественность воздержаться от спекуляций на эту тему и заявил, что смерти были вызваны естественными причинами.

В Индонезии 21 апреля прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней, на которых избирались президент и вице-президент страны, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровня. Каждый избиратель должен был заполнить пять избирательных бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования. По предварительным данным, явка избирателей на выборы в Индонезии составила более 80%. Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.