В индийском штате Гуджарат житель деревни скончался после того, как укусил змею, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в субботу, 4 мая. 70-летний Парват Гала Бария (Parvat Gala Baria) работал на своей ферме, когда его укусила змея. В приступе ярости он схватил пресмыкающееся и откусил от него кусок, после чего потерял сознание и упал. Его доставили в государственную больницу города Лунавада в северной части штата Гуджарат, где Бария скончался спустя несколько часов.

По словам родственника Барии, он сразу сжег змею и привез останки в больницу вместе с пострадавшим.

Это не единственный зарегистрированный случай, когда человек умер после поедания живой змеи.

По данным издания, в индийском городе Амроха в сентябре прошлого года пьяный мужчина скончался после того, как проглотил змею, которую нашел по дороге. По словам свидетелей, жители деревни попросили его поиграть с рептилией и сняли это на видео. Мужчина положил рептилию в рот. Змея выскользнула из его рук и проникла внутрь по трахее.