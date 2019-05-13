Дизайнеры научились строить дома для астронавтов на Марсе и Луне. Жилье для космических "колонизаторов" напечатано с помощью 3D-принтера, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Дома для астронавтов построили специалисты компании AI SpaceFactory. Агентство дизайна и архитектуры получило от NASA 500 тысяч долларов после 3D-печати будущих зданий.

Подобные сооружения должны будут возводиться из материалов, которые можно найти на месте.

Ученые считают, что технология 3D-печати позволит строить неограниченное количество соединенных между собой жилых модулей и не ограничивать количество поселенцев на Марсе.

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