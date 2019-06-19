Мужчин защитят от домашнего насилия в Германии
Власти Баварии и Северного Рейна-Вестфалии выпустили программу, которая призвана защитить мужчин от домашнего насилия. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Deutsche Welle.
Министр по семейным и социальным вопросам Баварии Керстин Шрайер и ее коллега из Вестфалии Ина Шарренбах отметили, что немецкие мужчины также являются жертвами насилия в семьях.
При этом, уточнили они, до настоящего времени им не была оказана никакая помощь или поддержка.
Они добавили, что, согласно данной программе, сначала появятся онлайн-консультации, а потом убежища и центры консультаций для жертв насилия.
Согласно данным правоохранительных органов, в 2018 году 17,9% мужчин стали жертвами домашнего насилия.
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