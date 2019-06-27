На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные технические характеристики новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В одном из павильонов выставки представлена брошюра, согласно которой дальность стрельбы новой ракеты составит 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки - менее 10 тонн.

Также сообщается, что длина ракеты составит 35,5 метра, диаметр - три метра, масса топлива - 178 тонн. "Сармат" будет оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

В конце мая Ракетные войска стратегического назначения начали получать новые ракетные комплексы "Авангард". Инфраструктура для постановки ракетного полка с "Авангардом" развернута в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область). На дежурство он должен заступить до конца года.

"Сармат" (РС-28) начали проектировать в 2011 году. Новое оружие должно заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Планируется, что первые серийные образцы "Сармата" поступят на вооружение российской армии в 2021 году.

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