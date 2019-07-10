Американский актер Рип Торн, снявшийся в десятках популярных художественных фильмов, умер на 89 году. Об этом в среду сообщил новостной портал Newsbell, ссылаясь на заявление родственников киноактера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он снялся в небольшой роли в фильме всемирно известного режиссера Элиа Казана "Куколка".

За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных фильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине "Люди в черном", которая вышла в прокат в 2002 году.

В последние годы Торн выступил и продюсером нескольких кинолент.

Рип Торн умер в округе Личфилд, штат Коннектикут. О причине его смерти не сообщается.

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