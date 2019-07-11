Китай будет являться главным вызовом безопасности Соединенных Штатов в ближайшее столетие. Такое мнение выразил в четверг выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, военачальник утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он, что Китай, вероятно, представляет собой крупнейшую из пяти угроз США в долгосрочной перспективе.

"Думаю, абсолютно. Полагаю, что Китай является главным вызовом национальной безопасности США в следующие 50-100 лет. Мне кажется, некоторые историки в 2119 году, оглядываясь назад на нынешнее столетие, будут работать над книгами, центральной темой которых станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем", - заявил Милли. Вопрос отношений с Китаем он комментировал с подачи сенатора Дэвида Пердью (республиканец, от штата Джорджия).

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