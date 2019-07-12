Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в пятницу на территории американского штата Вашингтон. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 09.51 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в округе Снохомиш. Очаг залегал на глубине 22,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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