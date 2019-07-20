Американский президент Дональд Трамп не уверен в целесообразности новой лунной программы США. По его мнению, было бы правильнее сразу лететь на Марс, не возвращаясь туда, где американцы побывали еще полвека назад, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Свое мнение Трамп высказал на встрече в Овальном кабинете Белого дома по случаю 50-й годовщины первой высадки человека на Луну. На ней присутствовали глава НАСА Джим Брайденстайн, участники исторического полета на Луну 1969 года Майкл Коллинз и Эдвин (Базз) Олдрин, а также родственники астронавта Нила Армстронга - первого человека, ступившего на лунную поверхность.

Возможность долететь сразу на Марс без высадки на Луну подтвердил в ответ на вопрос Трампа астронавт Майкл Коллинз. "Сразу на Марс", - ответил он. Глава НАСА Джим Брайденстайн, в свою очередь, рассказал, что Луну планируется использовать как испытательный полигон, чтобы научиться жить и работать в условиях, отличных от земных, а затем и как стартовую площадку для полета на Марс и другие планеты. На орбите луны планируется создать космическую станцию под названием Gateway, с которой, как предполагается, и предстоит стартовать будущей американской экспедиции на Марс.

При этом пилот лунного модуля "Аполлон-11" Базз Олдрин на встрече с Трампом заявил, что разочарован нынешним состоянием космической программы США. У американцев сейчас есть "лучшая в мире ракета и лучший космический корабль, но они не могут выйти на орбиту", посетовал Олдрин. "Мы работаем над этим", - заверил собравшихся глава НАСА.

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