Власти Лос-Анджелеса проводят расследования в связи с заявлениями неизвестных о взломе городской базы данных, в результате чего в руки злоумышленников могла попасть информация о 2,5 тысячи полицейских и 17,5 тысячи человек, подавших заявку на службу в полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы расследуем инцидент с данными, который был обнаружен 25 июля, затронувший небольшой объем информации о лицах, претендующих на работу в городских службах. Эта информация была представлена в базе данных, которая больше не используется отделом кадров", - говорится в заявлении мэра города Эрика Гарсетти на сайте мэрии.

Как сообщает телеканал NBC Los Angeles, на прошлой неделе неизвестный связался с городскими службами и сообщил, что получил доступ к личным данным 2,5 тысячи полицейских города и 17,5 тысячи человек, претендующих на работу в органах. Как сказал представитель управления по информационным технологиям (Information Technology Agency) города Тед Росс, предполагаемый хакер предоставил несколько примеров того, что ему удалось получить.

В распоряжении хакеров могли оказаться имена, дни рождения, электронная почта, номера социального страхования полицейских и кандидатов на службу в полиции. По словам Росса, сейчас городские власти пытаются установить объем предполагаемой утечки и способ, при помощи которого неизвестный мог получить доступ к этой информации. Полиция города предпринимает дополнительные меры для защиты личной информации сотрудников.

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