https://news.day.az/world/1152255.html Ливан нанес удар по приграничному селению в Израиле
Ливан нанес удар по приграничному селению в Израиле
Противотанковая ракета выпущена из Ливана по приграничному селению в Израиле. Об этом сообщают военные Израиля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что удару подверглось селение Авивим.
Информация о пострадавших не уточняется.
Поясняется, что после случившегося израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре