Противотанковая ракета выпущена из Ливана по приграничному селению в Израиле. Об этом сообщают военные Израиля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что удару подверглось селение Авивим.

Информация о пострадавших не уточняется.

Поясняется, что после случившегося израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.

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