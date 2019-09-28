https://news.day.az/world/1160782.html Армия и полиция США будут на чеку время показа фильма «Джокер» на экранах
Армия и полиция США будут на чеку время показа фильма «Джокер» на экранах
Армия США и полицейское управление Лос-Анджелеса предпримут максимальные меры для обеспечения порядка во время показа фильма "Джокер" в кинотеатрах. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Известно, что армия США разослала командирам в Форт Силле в штате Оклахома информацию о возможном нападении на кинотеатры во время премьеры картины.
При этом представитель местного Управления уголовного розыска Крис Грей заявил, что пока не было сведений о конкретной угрозе.
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