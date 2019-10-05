Власти Египта попросят иностранных туристов не кормить рыб и будут строго контролировать работу компаний, которые организуют дайвинг-туры. Об этом сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Египет присоединился к группе стран, которые реализуют инициативу ООН "Зеленые плавники" по защите коралловых рифов от негативных воздействий дайвинга и снорклинга.

Участие в проекте подразумевает обучение и сертификацию 30 дайвинг-центров и 150 дайвинг-гидов, а также введение определенных правил для туристов. Их попросят не только не кормить рыб во время погружения, но и не ломать кораллы, не выбрасывать в море мусор, пластиковые изделия, остатки пищи и химикаты.

Пилотной площадкой экологической инициативы станет Южный Синай. К марту 2020 года к проекту присоединятся и другие регионы страны.

По данным египетских СМИ, в 2018 году страну посетило не менее 11,3 миллиона туристов, и почти три миллиона отдыхающих погружались в Красное море. Организацией погружений в стране занимаются более 500 компаний.

По оценкам местных экспертов, индустрия туризма отрицательно влияет на морскую флору и фауну. Якоря около рифов во время дайвинга и снорклинга повреждают кораллы, а следы топлива, которые остаются после катеров, угрожают морскому биоразнообразию.

Теперь компании, которые организуют морские прогулки обязаны будут рассказывать туристам о правилах поведения при погружении. Введенные экологические нормы пока носят рекомендательный характер, но в Египте намерены строго следить за их выполнением.



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