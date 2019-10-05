Десять человек погибли и семь пострадали в Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры, сообщает пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Яломица, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ДТП участвовали 17 человек, 16 из них находились в микроавтобусе, один в фуре. Общий итог: 10 человек погибли, в том числе водитель фуры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла около пяти утра на трассе DN 2A возле села Сфынтул Георге.

"Микроавтобус из Яломицы вез людей на работу. Предварительные данные показывают, что фура выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус с людьми", - отметила агентству Mediafax пресс-секретарь полиции Яломицы Людмила-Мариана Даскэлу.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, трех из них на вертолете привезли в уездную больницу Слободзии.

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