Телевикторина "Слабое звено" вернется в российский эфир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, передачу, выходившую на Первом канале в начале 2000-х, теперь будет показывать телеканал "Мир".

Ведущей снова станет олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, она вела русскоязычную версию программы с 2001 по 2005 год. По словам продюсера шоу Андрея Могирева, канал очень хотел, чтобы "именно Мария вела это шоу, и она дала добро, согласилась".

Первый выпуск нового "Слабого звена" выйдет в феврале 2020 года. Производством передачи будет заниматься "Студия 2В", известная по программам "Своя игра" на НТВ и "Сто к одному" на "Россия 1". "Мир" выкупил права на адаптацию передачи у компании BBC Studios, владельца оригинального формата телевизионной игры-викторины The Weakest Link.

"Слабое звено" - телевикторина, в которой участники отвечают на вопросы на общие знания. В конце каждого раунда они принимают решение, кого из команды следует исключить. Участник объявлялся "слабым звеном" и покидал игру. Впервые шоу стали показывать в России в 2001 году на Первом канале. Позднее права выкупил "Пятый канал" и ведущим стал Николай Фоменко. Передача перестала выходить в конце 2008 года.

В России викторина стала популярна в том числе из-за образа Марии Киселевой и ее фразы в конце каждого раунда: "Вы - слабое звено. Прощайте". В программе успели поучаствовать российские актеры, музыканты, политики и журналисты.

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