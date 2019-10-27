Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что отменяет все меры, принятые в рамках чрезвычайного положения, которое в стране ввели из-за протестов. Об этом сообщило агентство ЭФЭ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Меры отменяются с 00:00 27 октября по местному времени. Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагал, что улицы Чили патрулируют военные.

Кроме того, чилийские военные сообщили, что в ночь на воскресенье они не будут объявлять комендантский час, который действовал в Сантьяго, а также в городах Ла Серена и Консепсьон несколько дней.

Такие решения власти приняли на фоне нормализации ситуации в стране, отмечает ЭФЭ.

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