https://news.day.az/world/1169769.html Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры
Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что отменяет все меры, принятые в рамках чрезвычайного положения, которое в стране ввели из-за протестов. Об этом сообщило агентство ЭФЭ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Меры отменяются с 00:00 27 октября по местному времени. Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагал, что улицы Чили патрулируют военные.
Кроме того, чилийские военные сообщили, что в ночь на воскресенье они не будут объявлять комендантский час, который действовал в Сантьяго, а также в городах Ла Серена и Консепсьон несколько дней.
Такие решения власти приняли на фоне нормализации ситуации в стране, отмечает ЭФЭ.
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