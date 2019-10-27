Один турецкий военный погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела со стороны террористов РПК в районе Расулайн Сирии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

"Один служащий ВС Турции погиб, еще пятеро получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков РПК в ходе операции "Источник мира" в сирийском районе Расулайн", - говорится в заявлении.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).

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