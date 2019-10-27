https://news.day.az/world/1169775.html В ходе операции в Сирии погиб один турецкий военнослужащий
В ходе операции в Сирии погиб один турецкий военнослужащий
Один турецкий военный погиб, еще пятеро пострадали в результате обстрела со стороны террористов РПК в районе Расулайн Сирии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.
"Один служащий ВС Турции погиб, еще пятеро получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков РПК в ходе операции "Источник мира" в сирийском районе Расулайн", - говорится в заявлении.
Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).
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