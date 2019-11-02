https://news.day.az/world/1171997.html Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами из Пакистана
Во Франции задержали грузовик с 30 мигрантами из Пакистана
Французская полиция перехватила грузовик на юге страны, перевозивший 30 мигрантов пакистанского происхождения, сообщает газета Nice Matin, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным дежурного прокурора Ниццы, на борту грузовика находились трое подростков в возрасте около 15 лет. На текущий момент неизвестно, в каких условиях их перевозили.
Все задержанные мигранты были переданы итальянским властям.
Водитель грузовика, также пакистанского происхождения, был передан службам пограничной полиции и помещен под стражу в связи с "содействием незаконному въезду на территорию Франции", что усугубляется количеством мигрантов на борту.
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