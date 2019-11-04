Власти индийской столицы Дели в попытках сократить загрязнение воздуха запретили езду на автомобилях с номерными знаками, оканчивающимися на нечетное число. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Городское правительство объявило чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и ввело так называемую "нечетную" систему для частных транспортных средств до 15 ноября.

По официальным данным, выхлопные газы автомобилей, а также выбросы от промышленности составляют более 50% загрязнения воздуха в Дели большинство дней в году.

Согласно независимому онлайн-мониторингу индекса качества воздуха AirVisual, 4 ноября Дели стал самым загрязненным из крупных городов в мире.

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