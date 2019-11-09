Автобус с возвращавшимися из Польши немецкими туристами перевернулся на трассе недалеко от Гамбурга, пострадали 32 человека. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 5.35 субботы по местному времени, автобус вылетел с трассы, пробил заграждение и перевернулся.

Всего в автобусе было 48 пассажиров, 32 из них получили легкие травмы.

Причины ДТП пока не установлены.



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