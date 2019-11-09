https://news.day.az/world/1174150.html Автобус с туристами перевернулся в Германии, десятки пострадавших
Причины ДТП пока не установлены.
Автобус с туристами перевернулся в Германии, десятки пострадавших
Автобус с возвращавшимися из Польши немецкими туристами перевернулся на трассе недалеко от Гамбурга, пострадали 32 человека. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел около 5.35 субботы по местному времени, автобус вылетел с трассы, пробил заграждение и перевернулся.
Всего в автобусе было 48 пассажиров, 32 из них получили легкие травмы.
Причины ДТП пока не установлены.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре