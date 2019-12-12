Цена акций Saudi Aramco на второй день торгов подскочила сразу на 10% к закрытию вчерашней торговой сессии - до 38,7 риала [$10,3] за бумагу, следует из данных торгов. Таким образом стоимость компании составила $2,06 трлн - в эту сумму ее и оценивают саудовские власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Накануне, в первый день торгов, цена так же сразу взлетела на 10% от объявленной - до 35,2 риала, и, поскольку биржа установила лимит колебаний в этом диапазоне, то на этой цене торговая сессия и закрылась.

По состоянию на 10:15 мск сегодняшнего дня рост акций Aramco замедлился и составил уже 6,25% к закрытию - до 37,4 риала за штуку.