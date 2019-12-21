Эван Томпсон, устроивший на днях вечеринку по поводу новоселья в загородном владении, расположенном в окрестностях города Эрли-Бич (штат Квинсленд, Австралия), спас своего 4-летнего сына - Клиффорда от 4-метрового питона, пытавшегося утащить ребёнка в кусты, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Несколько семей с детьми, отдыхающие возле дома, стали свидетелями атаки ползучего хищника на мальчика. Отец ребёнка бросился на помощь и смог разжать челюсти змеи, схватившей его сына за ногу.

Со слов Эвана, питон не успокоился и второй раз атаковал Клиффорда, который держался руками за перила лестницы. Прибежавший чуть позже с кувалдой друг семьи, "разрядил обстановку" и навсегда отбил охоту нападать на детей у кровожадного питона.

Австралиец дважды отбил своего сына у кровожадного питона После оказания первой помощи, ребёнок был доставлен в больницу, где в данный момент его здоровью ничего не угрожает и он идёт на поправку.

"Помимо Клиффорда возле бассейна играли шесть детей, включая мою 3-летнюю дочь. Питон выбрал сына в качестве цели. Увидел ужасающую сцену, я бросился ему на помощь. Если бы питон не напал во второй раз и уполз, он бы скорее всего уцелел.

Я имел дело со змеями раньше, но ни с чем подобным мне сталкиваться не доводилось", - рассказал Эван Томпсон в интервью местным СМИ.

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