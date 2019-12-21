Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Об этом говорится в сообщении МИД России, которое приводит Интерфакс, передает Day.Az.

В министерстве считают, что США, угрожая санкциями, стремятся навязать Европе свой сжиженный газ, замедлить развитие экономики и подорвать ее способность конкурировать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказала, что следующие ограничительные меры, которые введут власти США, могут стать "запретом на дыхание". Таким образом она прокомментировала новость о требовании Минфина США немедленно прекратить укладку труб "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы". Президент США Дональд Трамп 21 декабря одобрил этот бюджет.