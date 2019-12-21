Первый полет нового пассажирского космического корабля Boeing CST-100 Starliner потерпел серьезную неудачу этой ночью. Космолет не смог выйти на правильную орбиту во время полета, который сперва проходил в штатном режиме. Эта неудача ставит под сомнение будущее программы Starliner. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На данный момент многомиллионный Starliner бесполезно вращается вокруг Земли. Аппарат вышел на некорректную орбиту, которая не позволит ему состыковаться с Международной космической станцией - запланированным пунктом назначения космического корабля.



Boeing Starliner с ракетой-носителем Atlas V



Проблемы начались примерно через 30 минут после запуска Starliner. Капсула вышла на апогей ракеты-носителя Atlas V, созданной Объединенным стартовым альянсом, в 6:36 по восточному времени с мыса Канаверал, Флорида. Сперва казалось, что ракета работала безукоризненно, и Atlas V успешно вывел Starliner на нужную высоту. Однако сам Starliner не отработал маневр, как планировалось после отстыковки от ракеты. Дело в том, что после отделения по странному стечению обстоятельств не сработали маршевые двигатели, которые бы добавили капсуле скорость и вывели на нужную орбиту.

Ситуация осложнилась проблемами со связью. Как только в центре полетов поняли, что у Starliner двигатели работают некорректно, команда инженеров попыталась отправить экстренную команду на старт. Но этого не случилось - Starliner в этот момент находился в мертвой зоне для связи, и слишком далеко от спутников, которые бы передали команды космическому кораблю. Из-за сильного разрыва во времени аппарат не получил уведомление с Земли вовремя и это сбило его орбиту. К тому времени, когда инженеры восстановили связь, было уже слишком поздно, и Starliner вышел на некорректную орбиту. Но так случилось, что эта орбита должна облегчить возвращение космолета на Землю в воскресенье.

Источником проблемы, как выяснилось, оказался сбой во внутренних часах Starliner, который заставил аппарат регистрировать время, отличное от фактического. Это вызвало сбой в работе маневрового автопилота, который должен был вывести его на намеченную орбиту. Теперь шансов, что Starliner встретится и состыкуется с Международной космической станцией, больше нет.

NASA и Boeing работают сообща, чтобы найти решение проблемы. Поскольку Starliner не в состоянии состыковаться с МКС, аппарат попробуют вернуть на Землю, чтобы отработать посадку. Вероятно, что Starliner вернется на Землю и приземлится на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико в течение следующих двух дней. Но это еще не окончательное решение.

Сегодняшний неудачный запуск - это серьезный удар как для NASA, так и для Boeing, который годами работал над этим полетом. Boeing CST-100 Starliner является важной частью программы NASA Commercial Crew, инициативы по разработке частных американских транспортных средств для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и с нее.

Boeing планировал продемонстрировать способность Starliner путешествовать в космос и стыковаться с МКС. Если бы все прошло по плану, миссия могла бы проложить путь астронавтам NASA к регулярным полетам на Starliner уже в 2020 году. Теперь этот график теперь под большим вопросом.