В Гондурасе произошли беспорядки в тюрьме. В результате столкновений между заключенными не менее 18 человек погибли, 15 пострадали.

Об этом сообщила газета La Prensa, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, во время беспорядков использовалось огнестрельное оружие. Власти уже взяли ситуацию в исправительном учреждении под контроль. Сведения о возможных причинах столкновений не обнародовали.