Минфин США и европейские партнеры РФ проведут консультации в субботу по санкциям в отношении "Северного потока - 2". Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.

"Сегодня состоятся консультации между минфином США и нашими европейскими партнёрами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает. После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций - когда они наступают, в каком объёме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить, сейчас пока рано", - сказал Козак.

