У берегов турецкого города Измир задержаны 49 нелегальных мигрантов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, нелегалы были задержаны сотрудниками береговой охраны.

Сообщается, что среди задержанных были женщины и дети. Из них 23 человека являются гражданами Сирии, восемь - Палестины, восемь - Конго, восемь - Гамбии и два - Йемена.

Мигранты были переданы в соответствующие органы.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.