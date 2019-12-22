https://news.day.az/world/1187787.html В Узбекистане стартовали парламентские выборы
В Узбекистане стартовали парламентские выборы
Парламентские выборы проходят в Узбекистане. Избирательные участки работают с семи утра по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На каждое из 150 мест в нижней палате претендуют пять человек. За обстановкой на участках следит рекордное в истории государства число международных наблюдателей.
На выборы приехали делегации из СНГ и ШОС. А ОБСЕ впервые отправила полномасштабную миссию, передает телеканал "Россия 24".
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