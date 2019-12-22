В Сети опубликованы видео, снятые свидетелями масштабного возгорания, произошедшего утром в воскресенье, 22 декабря, на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в трехэтажном производственном здании. Огонь охватил более чем две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в здании находились 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Известно, что в настоящее время пламя локализовано, пожарные продолжают тушение.

По сведениям ГТРК "Башкортостан", в борьбе с огнем было участвует более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе - специальный пожарный поезд.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.