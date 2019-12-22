В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, под завалами может находиться работник, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, работы по демонтажу проводились в неэксплуатируемом здании, в результате частично обрушились три этажа.

Сторож завода рассказал, что на объекте находились двое сотрудников. На месте происшествия работают три пожарных автомобиля и 17 человек личного состава МЧС.

По данным Telegram-канала "360", в происшествии погиб один человек, еще один получил травмы.