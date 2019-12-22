В результате протестов в Индии количество погибших достигло 23 человек. Девять из них погибли в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на представителя полиции Правина Кумара, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По его словам, большинство погибших - это молодые люди. В полиции отрицают, что в смертях протестующих виноваты правоохранители.

"Некоторые из них умерли от огнестрельных ранений, но эти ранения - не от полицейского огня. Полиция применяла только слезоточивый газ, чтобы отпугнуть возбужденную толпу", - заявил Кумар.

Как мы уже писали, протесты начались из-за принятого закона о гражданстве, который предоставляет право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайдам, парсам и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года.

Протестующие считают, что этот закон дискриминационный.