Столкновения демонстрантов с полицией зафиксированы в Гонконге, где прошел митинг в поддержку нацменьшинств Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс

Полиция использовала против протестующих спецсредства, один из полицейских угрожал применением огнестрельного оружия, сообщают СМИ с места событий.

Беспорядки были спровоцированы небольшой группой людей, которые сорвали государственный флаг Китая с одного из административных зданий и попытались его поджечь.

Попытке поджога флага воспрепятствовали организаторы митинга, который начался в спокойной мирной обстановке. Участники митинга в своих выступлениях высказывали опасения, что политика центральных властей Китая в отношении Синьцзяна может быть перенесена и на Гонконг.

Вместе с тем, некоторые участники митинга размахивали флагами группировки "Исламское движение Восточного Туркестана", которая официально признана ООН террористической структурой.

В США и на Западе власти КНР повергаются критике за якобы имеющие место притеснения мусульманского населения СУАР, в частности, уйгуров.

Палата представителей американского Конгресса в декабре приняла законопроект в поддержку уйгуров с санкциями против китайских чиновников.