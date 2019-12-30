Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон продолжит наносить удары в Ираке по позициям группировки "Хезболла", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, таким образом Пентагон сдерживает дальнейшее недопустимое поведение со стороны террористов или Ирана. Эспер назвал предыдущие удары успешными и добавил, что военнослужащие и самолеты прибыли домой. Он рассказал, что совместно с госсекретарем Майклом Помпео и председателем Комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли они обсудили дальнейший план действий с президентом США Дональдом Трампом. Также министр раскрыл, что при атаках в Ираке и Сирии американская сторона использовала самолеты F-15.

Эспер заявил, что США атаковали три объекта в Западном Ираке и два в Восточной Сирии, среди них были оружейные склады и командные пункты группировок. По его словам, деятельность "Хезболлы" спонсирует Тегеран.