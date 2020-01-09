https://news.day.az/world/1192528.html В Сирии взорвался заминированный автомобиль
В Сирии взорвался заминированный автомобиль
Заминированный автомобиль взорвался в четверг на северо-востоке Сирии.
Как сообщило агентство SANA, инцидент произошел в деревне Эль-Машрафа (провинция Хасеке), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О возможных пострадавших данных пока не поступало.
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