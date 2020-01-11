https://news.day.az/world/1192984.html Жуткое ДТП в Индии, более 20 погибших
Жуткое ДТП в Индии, более 20 погибших
Пассажирский автобус загорелся после столкновения с грузовиком на севере Индии, по меньшей мере 20 человек погибли. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Times of India.
Инцидент произошел в пятницу вечером в штате Уттар-Прадеш. По данным издания, грузовик перевозил легковоспламеняющиеся материалы.
По словам полиции, всего в автобусе находилось около 70 пассажиров, и количество жертв может возрасти.
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