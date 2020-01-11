Жуткое ДТП в Индии, более 20 погибших

Пассажирский автобус загорелся после столкновения с грузовиком на севере Индии, по меньшей мере 20 человек погибли. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел в пятницу вечером в штате Уттар-Прадеш. По данным издания, грузовик перевозил легковоспламеняющиеся материалы.

По словам полиции, всего в автобусе находилось около 70 пассажиров, и количество жертв может возрасти.