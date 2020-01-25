Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата ракет

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США удвоили финансирование на разработку гиперзвукового оружия, а в 2021 финансовом году будет выделено еще больше средств.



Согласно пресс-релизу, контракт был подписан на сумму 13,006 миллиона долларов в рамках программы Glide Breaker. Предполагается, что работы будут завершены к январю 2021 года.

"Данный контракт предусматривает разработку, развитие и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующих гиперзвуковых угроз в верхних слоях атмосферы", - гласит пресс-релиз.

Ранее в Пентагоне признавали, что утратили лидерство в сфере гиперзвукового оружия на фоне разработок в России и Китае. Россия ранее официально объявила, что уже имеет на вооружении гиперзвуковое оружие.

