В январе 2020 года "Газпром" продал рекордное количество газа через свою электронную торговую платформу (ЭТП), причем для покупателей в Европе такие поставки оказались гораздо дешевле, чем по долгосрочным трубопроводным контрактам. Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда - с поставкой в январе. Поскольку совокупный экспорт "Газпрома" в Европу в тот же период упал на четверть, до 13,3 миллиарда кубометров, то получается, что через спотовый рынок компания поставила 16,5 процента всего объема.

Средняя цена на аукционах в январе составила 137 долларов за тысячу кубометров газа. По подсчетам "Интерфакса", средняя стоимость такого же объема в долгосрочных контрактах составляет 204,7 доллара - на треть дороже. А в 2019 году "Газпром" в среднем продавал газ по цене 162,4 доллара за тысячу кубометров - выше на 15 процентов.

Как отмечают эксперты, российский монополист никогда не поставлял так много газа через спотовый рынок. За весь прошлый год поставлено только 14,1 миллиарда кубометров, то есть в среднем продажи выросли более чем в три раза.

Когда площадка ЭТП только вводилась, в компании говорили, что через нее дополнительный объем смогут выкупать потребители с долгосрочными контрактами. Поначалу цены на "газпромовском" споте были даже выше, чем у трубопроводного газа, но в середине 2019 года "Газпром" начал конкурировать с остальными площадками.

Не исключено, предполагают аналитики, что компания намеренно уронила цены, чтобы выдавить конкурентов с европейского рынка. Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко усомнился, что у "Газпрома" есть по этому поводу четко продуманная стратегия, и заметил, что если период низких цен затянется, то компании придется отложить новые проекты.

В свою очередь аналитик энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Сергей Капитонов добавил, что для поставщиков СПГ ситуация куда хуже, чем для "Газпрома", из-за больших затрат. Настоящие проблемы у российской компании возникнут лишь в том случае, если цены опустятся ниже 100 долларов. Тогда прибыль "Газпрома" окажется под вопросом.