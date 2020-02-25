Джереми Джонстон, приехавший на пляж в Нью-Смирне (Флорида, США), недолго позанимался своим любимым серфингом, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

В воде мужчина заметил несколько подозрительных плавников, так что он предпочёл вернуться на берег и запустил в воздух дрон, чтобы с высоты осмотреть побережье. То, что снял беспилотник, шокировало серфера, ведь вода буквальна кишела десятками акул.

Позже Джереми не только показал запись людям, отдыхавшим в тот день на пляже, но и разместил видео в социальных сетях, чтобы предупредить народ о том, что акулы могут быть куда ближе, чем нам хотелось бы.

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