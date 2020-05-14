Пять процентов испанцев переболели коронавирусом

Широкомасштабное исследование показало, что пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом, пишет минздрав страны.

Отмечается, что в первом этапе исследования поучаствовали 60 тысяч испанцев из разных регионов страны. Участникам были сделаны экспресс-тесты на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также сообщается, что у населения отсутствует коллективный иммунитет к коронавирусу.

По последним данным, в Испании коронавирусом заразились 271 тысяча, скончались 27 тысяч, выздоровели 183 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.