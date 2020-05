Корабль Crew Dragon вышел на орбиту

00:48

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту вышел на орбиту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Центра космических полетов имени Кеннеди во время трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отделение корабля от второй ступени произошло через 12 минут после старта с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС), как ожидается, произойдет через 19 часов.

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал в субботу к Международной космической станции (МКС) в 15:22 по времени Восточного побережья США (23:22 Баку) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция запуска идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Незадолго до старта астронавты заявили, что для них честь участвовать в миссии по запуску американского пилотируемого космического корабля. "Позвоним с орбиты, спасибо", - отметил Хёрли.

За запуском на космодроме наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Через 2 минуты и 36 секунд после старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Она, как ожидается, будет посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей Crew Dragon, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.

Она проработает 8 минут 44 секунды. Через 3 минуты после отключения ее двигателя корабль отделится от второй ступени. Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен с площадки 39А со второй попытки. В минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.