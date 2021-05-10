Британия не разрешит Шотландии провести новый референдум

Британское правительство подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в воскресенье глава канцелярии премьера Майкл Гоув.

Накануне были оглашены результаты выборов в парламент Шотландии, на которых Шотландская национальная партия (SNP) сохранила большинство мест в региональном законодательном собрании. Лидер националистов, первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая после публикации результатов голосования, заявила, что она по-прежнему намерена добиваться проведения повторного референдума о независимости. Поддержать SNP могут депутаты от партии "зеленых", которые также выступают за суверенитет региона. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей, а премьер Борис Джонсон уже несколько раз говорил, что такая санкция выдана не будет.

"Нет, мы не собираемся этим заниматься. Начало спекуляций относительно каких-либо законодательных мер или судебных исков является попыткой отвлечь внимание (от насущных проблем). Я не заинтересован идти этим тупиковым путем", - сказал Гоув в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах Джонсон согласился бы на проведение второго референдума, Гоув сказал: "Сейчас такое не рассматривается. Конечно, жители Шотландии имеют на это право, как мы видели в 2014 году, однако сейчас абсолютно важно сконцентрироваться на насущных проблемах".

Говоря о референдуме, Стерджен 4 мая заявила, что Джонсон сможет остановить его, только если оспорит в суде. По словам первого министра, Джонсон "не имеет права вставать на пути демократического выбора народа Шотландии".

Вопрос о проведении повторного референдума о независимости Шотландии неоднократно поднимался властями региона. В 2014 году Шотландия проголосовала за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. В 2016 году на референдуме по Brexit Шотландия высказалась за сохранение членства в ЕС, однако большинство жителей Великобритании поддержали Brexit.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах, однако Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году.

Согласно данным социологов, число сторонников и противников независимости Шотландии приблизительно равно.