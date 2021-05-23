https://news.day.az/world/1345384.html Ryanair сами приняли решение сесть в Минске - начальник смены аэропорта - ВИДЕО
Ryanair сами приняли решение сесть в Минске - начальник смены аэропорта - ВИДЕО
Начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Киятов прокомментировал посадку самолета Ryanair.
Как передает Day.Az, кадры приводит издание "Беларусь Сегодня" в своем телеграм-канале.
"По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск. По этим же правилам командир [Ryanair] принял решение сделать посадку у нас [в Национальном аэропорту Минск]. Это было решение командира экипажа [Ryanair]", - сказал Киятов.
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