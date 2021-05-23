Ryanair сами приняли решение сесть в Минске - начальник смены аэропорта

Начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Киятов прокомментировал посадку самолета Ryanair.

Как передает Day.Az, кадры приводит издание "Беларусь Сегодня" в своем телеграм-канале.

"По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск. По этим же правилам командир [Ryanair] принял решение сделать посадку у нас [в Национальном аэропорту Минск]. Это было решение командира экипажа [Ryanair]", - сказал Киятов.