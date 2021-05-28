В Италии и Израиле хоронят погибших на канатной дороге

В Италии хоронят погибших - жертв трагедии 23 мая на канатной дороге, которая вела из городка Стреза на вершину горы Монтароне. В рухнувшем на землю вагончике фуникулёра погибли 14 человек. Среди них были и туристы из Израиля. Их похороны пройдут на родине. Выжил только 5-летний мальчик. Он остаётся в туринской больнице; по словам врачей, он уже пришёл в сознание.

"Бог денег неумолим, всё это из-за погони за наживой, вот что меня злит больше всего. Ковид никого ничему не научил", - говорит родственница одного из погибших, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным следствия, на канатной дороге оборвался тяговый трос. Кабинка заскользила назад по несущему канату. Набрав слишком большую скорость, вагончик сорвался и упал. Аварийный тормоз, который должен предотвращать именно такие трагедии, был отключён.

В прокуратуре считают, что отключили его намеренно: дорогу запустили вновь в конце апреля после годового простоя, и тормоз часто давал ложные срабатывания. Под следствием находятся три человека из числа владельцев и менеджеров дороги.