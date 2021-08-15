Талибы заявили, что в Афганистане не будет переходного правительства
Радикальное движение "Талибан" заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства.
Об этом в воскресенье агентству Reuters сообщили два представителя движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его сведениями, группировка ожидает полной передачи власти.
При этом из разных источников поступает информация о том, что талибы занимают столицу. Представители движения ранее сообщили Reuters, что это делается для поддержания порядка и предотвращения случаев мародерства. О наличии вооруженных отрядов боевиков на улицах города сообщают из Кабула корреспонденты телеканалов Sky News и NBC.
Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал талибов дать время на проведение переговоров до того, как боевики войдут в Кабул. Он подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, и назвал его "бывшим главой государства".
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