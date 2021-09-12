Греческая экономика вырастет в этом году

Греческая экономика по прогнозам вырастет в этом году на 5,9%, что намного превышает первоначальную оценку в 3,6%. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время своего ежегодного выступления на Международной ярмарке в Салониках на севере страны. На этом форуме греческий премьер обычно представляет экономическую политику своего правительства на следующие 2 года. передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На этот раз Мицотакис объявил о снижении налогов и введении мер для поддержки уязвимых домохозяйств, добавив:

"Конец пандемии предрешён, это бесповоротно, и единственный ответ на опасность. Экономика и общество не собираются снова отключаться".

Между тем с этим согласны в Греции далеко не все. Во время выступления Мицотакиса на ярмарке в субботу вечером в Салониках акции протеста против обязательной вакцинации переросли в столкновения с полицией. Дла разгона демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты. Более 5000 полицейских были дислоцированы в Салониках, где ожидались протесты профсоюзов, выступающих против экономической политики правительства, обязательной вакцинации медицинских работников от COVID-19 и других проблем.